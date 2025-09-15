„Grob fahrlässig – machen die Tore einfach nicht“

Bitter: gerade in der Anfangsphase (3.) fangen sich die Rosegger das erste Tor ein – sehenswert trifft Mario Trattler aus 17 Metern ins Kreuzeck – genauso ungünstig auch der Treffer zum 2:0 (44.). Spät, aber doch, kann die Mikula-Truppe den Anschlusstreffer erzielen, am Ende jedoch zu wenig, um einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Somit kann Bad Kleinkirchheim wichtigen Boden in der Tabelle gut machen und findet sich auf Rang 6 wieder – Rosegg hingegen ist punktegleich mit dem Letztplatzierten auf Platz 15.