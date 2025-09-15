Bei Umbauarbeiten im Schaubergwerk verunglückt

Die Standseilbahn ist schon außer Betrieb, wird erneuert und über die Straße ist das Schaubergwerk von Hallstatt nur schwer erreichbar. Daher stieg am Montagmorgen ein Helikopter auf, um einen verletzten Arbeiter rasch und schonend ins Spital zu bringen. Im alten Bergwerk hatte es nämlich einen Unfall gegeben.