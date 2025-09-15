Kreuzbandriss! Lange Pause für LASK-Neuzugang

Hiobsbotschaft für den LASK! Art Smakaj erlitt beim Bundesliga-Spiel gegen den SCR Altach einen Kreuzbandriss und wird den Linzern für längere Zeit fehlen.
Nach 23 Minuten war für den Mittelfeldspieler Schluss, nachdem sich dieser bei einem Zweikampf am Knie verletzt hatte. Untersuchungen ergaben nun einen Riss des vorderen linken Kreuzbandes.
„Die Verletzung ist natürlich sehr bitter, zumal Art zuletzt auf einem guten Weg war. Dank unserer medizinischen Betreuung werden wir die Operation zeitnah vornehmen, damit er anschließend umgehend mit dem Reha-Prozess beginnen kann. Art erhält von uns die volle Unterstützung und wir sind überzeugt, dass er stark zurückkommen wird“, wird Sportdirektor Dino Buric in einer Presseaussendung des LASK zitiert.
Seit Sommer in Linz
Der 22-jährige Kosovare Smakaj war im Sommer von Lokomotiva Zagreb zu den Oberösterreichern gewechselt und kam bislang in allen acht Pflichtspielen der Athletiker zum Einsatz.
