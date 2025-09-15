Kreuzbandriss! Lange Pause für LASK-Neuzugang

„Die Verletzung ist natürlich sehr bitter, zumal Art zuletzt auf einem guten Weg war. Dank unserer medizinischen Betreuung werden wir die Operation zeitnah vornehmen, damit er anschließend umgehend mit dem Reha-Prozess beginnen kann. Art erhält von uns die volle Unterstützung und wir sind überzeugt, dass er stark zurückkommen wird“, wird Sportdirektor Dino Buric in einer Presseaussendung des LASK zitiert.