Luchs-Vorkommen: „Es schaut sehr schlecht aus“

Experten schlagen Alarm: In der Steiermark ist der Luchs erneut akut vom Aussterben bedroht – Nachweise gibt es schon seit Jahren keine mehr. Inzucht und Überalterung setzen dem scheuen Wildtier zu. Nur noch fünf bis sieben Exemplare streifen durch die Grenzregion im und um den Nationalpark Kalkalpen, viele davon am Ende ihres Lebens. Ohne sofortige Schutzmaßnahmen droht der Luchs hier endgültig zu verschwinden.
Ihr bestes Alter haben sie längst überschritten: Jene sieben Luchse, die einst in der Steiermark bzw. im Grenzgebiet zu Oberösterreich und Niederösterreich nachgewiesen wurden, sind heute rund zehn Jahre alt. Wenn sie überhaupt noch leben: „Die Tiere haben eine Lebenserwartung von vielleicht zwölf Jahren, ihr Verschwinden ist ein schleichender Prozess“, erklärt Naturschutzbund-Experte Lucas Ende. „Irgendwann fällt auf, dass einzelne Exemplare schon lange nicht auf einer Fotofalle zu sehen waren. Die Tiere ziehen sich zum Sterben zurück.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.