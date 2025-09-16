Luchs-Vorkommen: „Es schaut sehr schlecht aus“

Ihr bestes Alter haben sie längst überschritten: Jene sieben Luchse, die einst in der Steiermark bzw. im Grenzgebiet zu Oberösterreich und Niederösterreich nachgewiesen wurden, sind heute rund zehn Jahre alt. Wenn sie überhaupt noch leben: „Die Tiere haben eine Lebenserwartung von vielleicht zwölf Jahren, ihr Verschwinden ist ein schleichender Prozess“, erklärt Naturschutzbund-Experte Lucas Ende. „Irgendwann fällt auf, dass einzelne Exemplare schon lange nicht auf einer Fotofalle zu sehen waren. Die Tiere ziehen sich zum Sterben zurück.“