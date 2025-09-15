Nervenflattern! Karten in Graz neu gemischt

Die neue Woche begann mit einem Polit-Paukenschlag in der Landeshauptstadt: Nach fast neun Jahren als Wirtschafts- und Kulturstadtrat wird Günter Riegler (ÖVP) sein Amt Ende Oktober überraschend zurücklegen und sich in neue berufliche Gefilde wagen. Riegler war weder parteiintern noch in der Bevölkerung rasend beliebt. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, betonte Riegler am Montag, „ich habe mit Leib und Seele für Graz gearbeitet.“ Er werde „für eine geordnete Übergabe“ sorgen, sagte der 59-Jährige, der vor seinem Politik-Job Leiter des Grazer Stadtrechnungshofs und Geschäftsführer der FH Joanneum war. ÖVP-Graz-Chef Kurt Hohensinner würdigte Riegler als „langjährigen Wegbegleiter“; wohin es den Betriebswirt ziehe, werde man in Bälde kommunizieren.