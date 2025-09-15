Heute startet die Vienna Fashion Week. Mit dabei: ReFashion, ein junges Start-up aus Steyr, das aus Ausschussware Einzigartiges kreiert – darunter auch lässige Couture-Kleidung. Und, hinter die Kulissen geschaut, entdeckt man, welche außergewöhnlichen Mitarbeiterinnen hier beschäftigt sind.
Vier Damen sitzen an der Nähmaschine, zerschneiden Stoffe oder werken mit Teilen aus der Autoindustrie. Es ist ein kleines Start-up-Unternehmen namens ReFashion, das Bestandsware, also Ausschussprodukte, die komplett neu, aber mit kleinen Fehlern behaftet sind, zu Taschen aus Jeans, Hoodies, Wickelröcken, Hosen oder Jacken „umfunktioniert“. ReFashion ist die Tochterfirma eines sozialen Vereins für Arbeit, Beratung und Bildung, der Langzeitarbeitslose wieder integriert.
Neues Design mit dem Sozialgedanken
Zum Schutz der Marke muss Ausschussware vernichtet werden. ReFashion verwertet diese Produkte und Stoffe und macht etwas Neues, Einzigartiges daraus. „Ziel ist es, tragfähige Kleidung, aber auch Couture-Teile zu machen“, erklärt Gründerin Isabella Boitllehner. Gemeinsam mit der Modeschule Ebensee wurden Designs entwickelt, die im Rahmen der Vienna Fashion Week bei der Modenschau der Umwelt- und Konsumaktivistin Nunu Kaller vorgestellt werden.
Es ist ein Projekt, das aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit entstanden ist. „Was es in Österreich gibt, ist das Upcycling – also gebrauchte Gegenstände, die wiederverwertet werden, aber Bestandsware mit neuem Design und dem sozialen Gedanken neu zu interpretieren, ist etwas völlig Neues. In Wahrheit ist alles noch ziemliches Chaos. Wir haben täglich Ideen, stehen noch am Anfang. Den Gedanken umzusetzen, ist nicht immer so einfach“, lacht die Geschäftsführerin.
Benachteiligte Gruppen mit Unterstützungsbedarf
Es ist ein Unternehmen, das Arbeitsplätze für benachteiligte Gruppen und Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf schafft. Neben einer sinnvollen Beschäftigung erhalten diese in den Werkstätten Schulungen. Soziale Inklusion wird hier in den Mittelpunkt gestellt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.