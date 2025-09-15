Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neu bei Fashion Week

„In Wahrheit ist alles noch ziemliches Chaos“

Oberösterreich
15.09.2025 13:00
Heidi, Masuma und Judith (v. li.) – Nurcan im Vordergrund – arbeiten an den Stücken. Aus Röcken, ...
Heidi, Masuma und Judith (v. li.) – Nurcan im Vordergrund – arbeiten an den Stücken. Aus Röcken, Hosen oder Jacken werden Taschen erschaffen.(Bild: Wenzel Markus)

Heute startet die Vienna Fashion Week. Mit dabei: ReFashion, ein junges Start-up aus Steyr, das aus Ausschussware Einzigartiges kreiert – darunter auch lässige Couture-Kleidung. Und, hinter die Kulissen geschaut, entdeckt man, welche außergewöhnlichen Mitarbeiterinnen hier beschäftigt sind.

0 Kommentare

Vier Damen sitzen an der Nähmaschine, zerschneiden Stoffe oder werken mit Teilen aus der Autoindustrie. Es ist ein kleines Start-up-Unternehmen namens ReFashion, das Bestandsware, also Ausschussprodukte, die komplett neu, aber mit kleinen Fehlern behaftet sind, zu Taschen aus Jeans, Hoodies, Wickelröcken, Hosen oder Jacken „umfunktioniert“. ReFashion ist die Tochterfirma eines sozialen Vereins für Arbeit, Beratung und Bildung, der Langzeitarbeitslose wieder integriert.

Neues Design mit dem Sozialgedanken
Zum Schutz der Marke muss Ausschussware vernichtet werden. ReFashion verwertet diese Produkte und Stoffe und macht etwas Neues, Einzigartiges daraus. „Ziel ist es, tragfähige Kleidung, aber auch Couture-Teile zu machen“, erklärt Gründerin Isabella Boitllehner. Gemeinsam mit der Modeschule Ebensee wurden Designs entwickelt, die im Rahmen der Vienna Fashion Week bei der Modenschau der Umwelt- und Konsumaktivistin Nunu Kaller vorgestellt werden.

Jedenfalls alltagstauglich sind die Modelle aus Steyr
Jedenfalls alltagstauglich sind die Modelle aus Steyr(Bild: zVg)
Jeanskleidung sowie viele andere Stücke werden hergestellt.
Jeanskleidung sowie viele andere Stücke werden hergestellt.(Bild: zVg)
Isabella Boitllehner (li.) und Sozialpädagogin Daniela Schopper mit dem Stück von der Vienna ...
Isabella Boitllehner (li.) und Sozialpädagogin Daniela Schopper mit dem Stück von der Vienna Fashion Week.(Bild: Wenzel Markus)

Es ist ein Projekt, das aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit entstanden ist. „Was es in Österreich gibt, ist das Upcycling – also gebrauchte Gegenstände, die wiederverwertet werden, aber Bestandsware mit neuem Design und dem sozialen Gedanken neu zu interpretieren, ist etwas völlig Neues. In Wahrheit ist alles noch ziemliches Chaos. Wir haben täglich Ideen, stehen noch am Anfang. Den Gedanken umzusetzen, ist nicht immer so einfach“, lacht die Geschäftsführerin.

Benachteiligte Gruppen mit Unterstützungsbedarf
Es ist ein Unternehmen, das Arbeitsplätze für benachteiligte Gruppen und Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf schafft. Neben einer sinnvollen Beschäftigung erhalten diese in den Werkstätten Schulungen. Soziale Inklusion wird hier in den Mittelpunkt gestellt.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.492 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
126.090 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.644 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3617 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2232 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2081 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Oberösterreich
Neu bei Fashion Week
„In Wahrheit ist alles noch ziemliches Chaos“
Mordversuch mit Auto
Zu viele Fragen an Geschworene: Prozess vertagt
Polen als OÖ-Vorbild?
Wer keine Arbeit hat, muss nach 30 Tagen gehen
Kein Fußball-Witz:
Nach Abstieg aus 1. Klasse Erster dieser 1. Klasse
Wohnungen verrußt
Nach Brand: „Ich habe eine Woche lang nur geputzt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf