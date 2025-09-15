Vorteilswelt
Sperrlinie überfahren und einen Unfall verursacht

Oberösterreich
15.09.2025 19:43
Die Polizei sucht den Unfallverursacher (Symbolbild)
Die Polizei sucht den Unfallverursacher (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Zuerst überfuhr er eine doppelte Sperrlinie und nötigte damit eine Autofahrerin zu einem gefährlichen Ausweichmanöver und dann gab er Fersengeld. Die Polizei in Wels sucht nun nach dem Fahrer eines silbernen Pkw und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 46-jährige serbische Staatsbürgerin aus Wels war am Montag mit ihrem PKW gegen 16.40 Uhr gemeinsam am linken Fahrstreifen der Salzburger Straße stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 28-Jährige aus dem Bezirk Gmunden mit ihrem Wagen am rechten Fahrstreifen der B1 stadteinwärts.

Ausweichmanöver
Auf Höhe des Straßenkilometer 214 überfuhr der noch unbekannte Lenker eines silbernen PKW, der stadtauswärts fuhr, die doppelte Sperrlinie und kam auf den Fahrstreifen der 46-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte die Frau ihren Wagen nach rechts und stieß mit dem Fahrzeug der 28-Jährigen zusammen.

Lenkerin und Tochter verletzt
Der unbekannte Lenker fuhr einfach weiter. Bei dem Unfall wurden die 46-Jährige und ihre neunjährige Tochter verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.

Unfallzeugen sollen sich bitte bei der Verkehrsinspektion Wels unter 059133/47-4444 melden.

Fahrer gesucht
Sperrlinie überfahren und einen Unfall verursacht
Nach Unfall
Drogenlenkerin gibt sich als ihre Schwester aus
Visier top eingestellt
Ein Major fungiert in Schildon als Scharfschütze!
Milde Strafen
Mädchenbande kam vor Gericht glimpflich davon
Verletzung in Altach
Kreuzbandriss! Lange Pause für LASK-Neuzugang
