Sperrlinie überfahren und einen Unfall verursacht

Ausweichmanöver

Auf Höhe des Straßenkilometer 214 überfuhr der noch unbekannte Lenker eines silbernen PKW, der stadtauswärts fuhr, die doppelte Sperrlinie und kam auf den Fahrstreifen der 46-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte die Frau ihren Wagen nach rechts und stieß mit dem Fahrzeug der 28-Jährigen zusammen.