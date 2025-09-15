Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Milde Strafen

Mädchenbande kam vor Gericht glimpflich davon

Oberösterreich
15.09.2025 16:13
Die vom Gericht gefällten Urteile erscheinen nicht unbedingt abschreckend.
Die vom Gericht gefällten Urteile erscheinen nicht unbedingt abschreckend.(Bild: APA/KERSTIN SCHELLER)

Vier Jugendliche mussten am Montag vor einem Richter in Steyr Platz nehmen, weil sie eine Mitbewohnerin in einer Betreuungseinrichtung psychisch und physisch schwer malträtiert haben sollen. Die Urteile fielen dann alles andere als drakonisch aus und sind auch bereits rechtskräftig. 

0 Kommentare

Es sind unvorstellbare Qualen, die ein 14-jähriges Mädchen Anfang Mai in einem Wald in Leonstein durchleben musste. Eine Mädchenbande – zwei davon waren 13 Jahre alt und daher strafunmündig – soll zuerst auf das Opfer eingeschlagen und es mehrmals mit dem Abstechen bedroht haben.

Insgesamt soll das Martyrium mehr als eine Stunde gedauert haben. Teile der Gewalteskapaden wurden gefilmt – dienten vor Gericht als Beweismittel. Auch intime Aufnahmen wurden von dem jungen Opfer gemacht.

Lesen Sie auch:
Die Mädchen sollen ihre Untaten auch noch gefilmt und die Videos weitergeschickt haben.
Opfer sogar gefilmt
Kind im Wald gequält: Mädchen-Bande vor Gericht
11.09.2025

Am Schluss drohten die Fünf der Mitbewohnerin noch, dass sie niemanden von dem Übergriff erzählen darf. Der Fall kam trotzdem auf und wurde am Montag vor dem Landesgericht in Steyr verhandelt.

Geständnisse
Die angeklagten Mädchen – zwei 14- und zwei 15-Jährige – zeigten sich großteils geständig. Die Haupttäterin (14) bekam zu einer zurückliegenden viermonatigen Verurteilung eine Zusatzstrafe von sieben Monaten – eines davon unbedingt.

Zwei andere kamen mit fünf bzw. vier Monaten glimpflich davon. Die Viertangeklagte erhielt eine Zusatzstrafe von vier Monaten. Zusätzlich müssen die Jugendlichen 1500 Euro Schmerzensgeld zahlen – alles rechtskräftig.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Steyr
Wald
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.499 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.653 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.684 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3621 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2249 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2090 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Oberösterreich
Milde Strafen
Mädchenbande kam vor Gericht glimpflich davon
Verletzung in Altach
Kreuzbandriss! Lange Pause für LASK-Neuzugang
1,6 Kilometer lang
Neuer Rad-Highway wird Anfang Oktober fertig
Anpfiff im Schauspiel
Blau-Weiß und LASK sorgen für Stoff im Theater
Rettung per Heli
Bei Umbauarbeiten im Schaubergwerk verunglückt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf