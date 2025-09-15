Mädchenbande kam vor Gericht glimpflich davon

Vier Jugendliche mussten am Montag vor einem Richter in Steyr Platz nehmen, weil sie eine Mitbewohnerin in einer Betreuungseinrichtung psychisch und physisch schwer malträtiert haben sollen. Die Urteile fielen dann alles andere als drakonisch aus und sind auch bereits rechtskräftig.
Es sind unvorstellbare Qualen, die ein 14-jähriges Mädchen Anfang Mai in einem Wald in Leonstein durchleben musste. Eine Mädchenbande – zwei davon waren 13 Jahre alt und daher strafunmündig – soll zuerst auf das Opfer eingeschlagen und es mehrmals mit dem Abstechen bedroht haben.
Insgesamt soll das Martyrium mehr als eine Stunde gedauert haben. Teile der Gewalteskapaden wurden gefilmt – dienten vor Gericht als Beweismittel. Auch intime Aufnahmen wurden von dem jungen Opfer gemacht.
Am Schluss drohten die Fünf der Mitbewohnerin noch, dass sie niemanden von dem Übergriff erzählen darf. Der Fall kam trotzdem auf und wurde am Montag vor dem Landesgericht in Steyr verhandelt.
Geständnisse
Die angeklagten Mädchen – zwei 14- und zwei 15-Jährige – zeigten sich großteils geständig. Die Haupttäterin (14) bekam zu einer zurückliegenden viermonatigen Verurteilung eine Zusatzstrafe von sieben Monaten – eines davon unbedingt.
Zwei andere kamen mit fünf bzw. vier Monaten glimpflich davon. Die Viertangeklagte erhielt eine Zusatzstrafe von vier Monaten. Zusätzlich müssen die Jugendlichen 1500 Euro Schmerzensgeld zahlen – alles rechtskräftig.
