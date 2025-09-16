VIVATIS entdecken und Genussboxen gewinnen!

Es lebe die Vielfalt! – unter diesem Motto präsentiert sich die VIVATIS-Gruppe als einer der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs. Mit mehr als 4.000 Mitarbeiter:innen und einer beeindruckenden Bandbreite an Unternehmen ist VIVATIS nicht nur in der Nahrungs- und Genussmittelbranche fest verankert, sondern auch ein Arbeitgeber, der Menschen mit unterschiedlichsten Talenten spannende Möglichkeiten bietet.