VIVA VIVATIS

VIVATIS entdecken und Genussboxen gewinnen!

16.09.2025 00:01
Von der Produktion bis zum Management: Die VIVATIS-Gruppe zeigt, wie bunt Karriere sein kann. Mit über 4.000 Mitarbeiter:innen und regionaler Verankerung bietet sie sichere Jobs, echten Teamspirit und Entwicklungschancen. Außerdem gibt es aktuell etwas Besonderes zum Gewinnen: exklusive Überraschungskörbe aus der VIVATIS-Welt!

Es lebe die Vielfalt! – unter diesem Motto präsentiert sich die VIVATIS-Gruppe als einer der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs. Mit mehr als 4.000 Mitarbeiter:innen und einer beeindruckenden Bandbreite an Unternehmen ist VIVATIS nicht nur in der Nahrungs- und Genussmittelbranche fest verankert, sondern auch ein Arbeitgeber, der Menschen mit unterschiedlichsten Talenten spannende Möglichkeiten bietet.

Von der Produktion...
Von der Produktion...(Bild: Dragan Dok)
bis hin zur Produktenwicklung & Marketing erwarten Sie bei den Unternehmen der VIVATIS-Gruppe ...
bis hin zur Produktenwicklung & Marketing erwarten Sie bei den Unternehmen der VIVATIS-Gruppe tolle Jobmöglichkeiten.(Bild: Dragan Dok)

Ob in der Produktion, im Marketing, in der Logistik oder im Management – die Vielfalt an Aufgaben, Berufsbildern und Karrierewegen ist so groß wie die Produktpalette der VIVATIS-Unternehmen selbst. Genau diese Unendlichkeit an Möglichkeiten feiert die aktuelle Employer-Branding-Kampagne:

  • Arbeite an und für Österreich – sichere Arbeitsplätze mit regionaler Verankerung.
  • Lebe Vielfalt und Zusammenhalt - Teamspirit und ein wertschätzendes Miteinander.
  • Entwickle dich, entwickle uns - persönliche Entwicklung geht Hand in Hand mit Unternehmenswachstum.

Weitere Informationen aus der Welt der VIVATIS-Unternehmen finden Sie HIER

Die Markenwelt der VIVATIS-Gruppe

(Bild: Vivatis)

Genuss trifft Karrierevielfalt
Wie bunt und köstlich VIVATIS ist, lässt sich auch außerhalb des Arbeitsplatzes erleben: Aktuell werden 30 exklusive Überraschungskörbe verlost, prall gefüllt mit Spezialitäten aus den VIVATIS-Unternehmen. Ein kleines Stück Vielfalt zum Mitnehmen – und ein Vorgeschmack auf das, was VIVATIS auch als Arbeitgeber zu bieten hat.

(Bild: vivatis)

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 29.9. und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.640 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
118.785 mal gelesen
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
101.318 mal gelesen
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2266 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2257 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
