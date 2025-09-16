Vorteilswelt
In OÖ-Gemeinde

Entscheidung über Google-Rechenzentrum steht bevor

Oberösterreich
16.09.2025 09:00
Bereits 2008 sicherte sich Google ein Grundstück in der Gemeinde Kronstorf.
Bereits 2008 sicherte sich Google ein Grundstück in der Gemeinde Kronstorf.

Kommt der Internetriese, oder kommt er nicht? Jahrelang beschäftigte diese Frage die oberösterreichische Gemeinde Kronstorf. Bereits 2008 sicherte sich Google dort ein Grundstück, geplant ist offenbar ein Rechenzentrum. Nun wird es ernst: Die Vorprüfung im Genehmigungsverfahren für das Projekt ist abgeschlossen.

„Wir haben Unterlagen für eine Betriebs- und Baugenehmigung in Kronstorf eingereicht“ – erstmals bestätigt gegenüber der „Krone“ auch Google selbst, dass sich der Internetriese in der 3500-Einwohner-Gemeinde niederlassen will. Wie berichtet, soll auf 50 Hektar zwischen der Bundesstraße und dem Ennsfluss ein Rechenzentrum entstehen. Vorarbeiten wie das Abtragen der Humus-Schicht im Boden sind schon erledigt, doch konkrete Details zum Bauvorhaben fehlen weiterhin.

Die Genehmigungen sowie die Vorarbeiten „ermöglichen es uns, schnell handlungsfähig zu sein, sollten die Bedarfe des Unternehmens dies erfordern“, heißt es von Google. Somit hält man sich auch zum möglichen Baustart noch bedeckt.

Vorprüfung ist abgeschlossen
Einen Schritt weiter ist man jedenfalls im gewerberechtlichen Verfahren. „Die Vorprüfung ist abgeschlossen, wir haben die Einschätzung der Sachverständigen erhalten“, sagt Manfred Hageneder, Bezirkshauptmann der für das Gewerbeverfahren zuständigen BH Linz-Land.

Als Nächstes steht die mündliche Verhandlung an – sie soll laut Hageneder voraussichtlich Mitte November stattfinden. Dort können dann auch Anrainer etwaige Einwände einbringen. Der finale gewerberechtliche Bescheid zum Projekt von Google könnte noch heuer erlassen werden.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
