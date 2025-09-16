Entscheidung über Google-Rechenzentrum steht bevor

„Wir haben Unterlagen für eine Betriebs- und Baugenehmigung in Kronstorf eingereicht“ – erstmals bestätigt gegenüber der „Krone“ auch Google selbst, dass sich der Internetriese in der 3500-Einwohner-Gemeinde niederlassen will. Wie berichtet, soll auf 50 Hektar zwischen der Bundesstraße und dem Ennsfluss ein Rechenzentrum entstehen. Vorarbeiten wie das Abtragen der Humus-Schicht im Boden sind schon erledigt, doch konkrete Details zum Bauvorhaben fehlen weiterhin.