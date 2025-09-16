Vorteilswelt
15 Frauen klagten an

Tanzlehrer als Vergewaltiger: Jetzt Strafe erhöht

Oberösterreich
16.09.2025 06:00
Mehrere weibliche Opfer des Tanzlehrers hatten sich zusammengetan, um ihrem Peiniger das ...
Mehrere weibliche Opfer des Tanzlehrers hatten sich zusammengetan, um ihrem Peiniger das Handwerk zu legen.(Bild: Moser Andreas)

Er war ein Frauenheld der übelsten Sorte: Ein Triebtäter (43) wurde in Wels (OÖ) zu sechs Jahren Haft verurteilt, das Obergericht legte nun noch acht Monate drauf. Dass die Justiz dem kriminellen Tanzlehrer das Handwerk legen konnte, ist einer Gruppe von 15 Frauen zu verdanken, die sich nicht damit abfanden, nur Opfer zu sein.

Die Bezeichnung „schillernde Persönlichkeit“ ist für diesen Straftäter noch untertrieben: Ein Tanzlehrer (43) aus Tirol gab sich auch als Polizist, Militärpolizist, Notfallsanitäter und Hundestaffelführer aus.

