Tanzlehrer als Vergewaltiger: Jetzt Strafe erhöht

Er war ein Frauenheld der übelsten Sorte: Ein Triebtäter (43) wurde in Wels (OÖ) zu sechs Jahren Haft verurteilt, das Obergericht legte nun noch acht Monate drauf. Dass die Justiz dem kriminellen Tanzlehrer das Handwerk legen konnte, ist einer Gruppe von 15 Frauen zu verdanken, die sich nicht damit abfanden, nur Opfer zu sein.