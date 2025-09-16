Tanzlehrer als Vergewaltiger: Jetzt Strafe erhöht
15 Frauen klagten an
Er war ein Frauenheld der übelsten Sorte: Ein Triebtäter (43) wurde in Wels (OÖ) zu sechs Jahren Haft verurteilt, das Obergericht legte nun noch acht Monate drauf. Dass die Justiz dem kriminellen Tanzlehrer das Handwerk legen konnte, ist einer Gruppe von 15 Frauen zu verdanken, die sich nicht damit abfanden, nur Opfer zu sein.
Die Bezeichnung „schillernde Persönlichkeit“ ist für diesen Straftäter noch untertrieben: Ein Tanzlehrer (43) aus Tirol gab sich auch als Polizist, Militärpolizist, Notfallsanitäter und Hundestaffelführer aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.