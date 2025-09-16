Fans in Sorge: „Peter, wie geht es deinem Kopf?“

„Abschaffen!“ Trump tobt wegen Regeländerung
Sportlicher Machtkampf
Montag Abend besuchte Peter Stöger mit seinem Trainerteam in Wien-Meidling den 1951 gegründeten „Klub der Freunde des SC Rapid“, den ältesten Fußball-Fanklub Österreichs. Er begrüßte jeden einzelnen Gast mit Handschlag. Wie schon einst als Spieler schrieb sich Stöger als Mitglied ein. Die erste Frage der besorgten Fans lautete: „Peter, wie geht es deinem Kopf?“
Diese Szene sah bei Rapids 4:1-Sieg gegen die WSG Tirol schlimm aus. Plötzlich flogen Kappe und Brille weg, ging Peter Stöger in seiner Coachingzone in die Knie. Denn Rapids Trainer wurde von einem Querschläger (Weixelbraun blockte Boras Ball) aus kurzer Distanz am Kopf getroffen. „Den hab ich voll gefressen.“
