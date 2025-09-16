Fans in Sorge: „Peter, wie geht es deinem Kopf?“

Montag Abend besuchte Peter Stöger mit seinem Trainerteam in Wien-Meidling den 1951 gegründeten „Klub der Freunde des SC Rapid“, den ältesten Fußball-Fanklub Österreichs. Er begrüßte jeden einzelnen Gast mit Handschlag. Wie schon einst als Spieler schrieb sich Stöger als Mitglied ein. Die erste Frage der besorgten Fans lautete: „Peter, wie geht es deinem Kopf?“