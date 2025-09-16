Warum Alkolenker nach Unfall davonkommen könnte

Spannender Prozess nach einem spektakulären Autoabsturz im Kärntner Lavanttal: Ein junger Lenker war beim Unfall mit vier teils Schwerverletzten zwar alkoholisiert – trotzdem könnte der Kfz-Techniker ohne Verurteilung davonkommen. Wie das möglich ist, haben wir uns am Landesgericht Klagenfurt erklären lassen.