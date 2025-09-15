Drogenlenkerin gibt sich als ihre Schwester aus

Ein 34-Jähriger aus Wels fuhr am Montag mit seinem Auto gegen 12.25 Uhr auf der Schmierndorferstraße Richtung Osten. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige aus Wels mit ihrem Wagen von einem Parkplatz links auf die Schmierndorferstraße. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Überraschende Rückkehr

Nach einem kurzen Gespräch verließ die 30-Jährige allerdings plötzlich und ohne die Daten auszutauschen, den Unfallort. Erst nach etwa 15 Minuten kehrte die Frau zurück und gab sich zunächst als ihre Schwester aus. Außerdem konnte sie keinen Führerschein vorweisen.