Drogenlenkerin gibt sich als ihre Schwester aus

Kurioser Zwischenfall nach einem Unfall mit Blechschaden in Wels (OÖ). Eine beteiligte Lenkerinnen ging nach dem Crash einfach weg. Wenig später kam sie zurück, gab sich allerdings als ihre Schwester auf. Damit wollte sie offenbar davon ablenken, dass sie auf Drogen war und nicht nur das.
Ein 34-Jähriger aus Wels fuhr am Montag mit seinem Auto gegen 12.25 Uhr auf der Schmierndorferstraße Richtung Osten. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige aus Wels mit ihrem Wagen von einem Parkplatz links auf die Schmierndorferstraße. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.
Überraschende Rückkehr
Nach einem kurzen Gespräch verließ die 30-Jährige allerdings plötzlich und ohne die Daten auszutauschen, den Unfallort. Erst nach etwa 15 Minuten kehrte die Frau zurück und gab sich zunächst als ihre Schwester aus. Außerdem konnte sie keinen Führerschein vorweisen.
Kein Führerschein
Während der Unfallaufnahme konnten die Polizisten schnell die wahre Identität der Frau feststellen. Dabei stellte sich auch heraus, dass die 30-Jährige keinen Führerschein hat. Ein freiwilliger Drogen-Schnelltest verlief positiv, die Vorführung zum Arzt wurde von der 30-Jährigen jedoch verweigert. Sie wird angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.