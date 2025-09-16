Schuss in die Brust: Diese Strafe bekam Schütze

Stolz demonstrierte der Welser dem jungen Mann – angeblich auf dessen Wunsch hin – die 9-mm-Pistole. Allerdings: Er soll dabei geltende Sicherheitsvorschriften missachtet haben. Offenbar richtete der 63-Jährige die Waffe auf die Brust des Opfers und drückte – in der fälschlichen Annahme, die Pistole sei entladen – ab.