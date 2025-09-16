Abwanderung! Hier will niemand mehr wohnen

Wenige Arbeitsplätze, schlechte öffentliche Anbindung, kaum attraktive Freizeitangebote – Gründe für Abwanderungen aus einigen Gegenden in Österreich sind schnell gefunden. Krone+ hat sich die Bevölkerungszahlen der letzten 20 Jahre angesehen und klare Trends erkannt.
Kurze Wege, spannende Jobs und ein vielseitiges Nightlife sind die häufigsten Gründe, warum es die Bevölkerung vom Land in die Stadt zieht. Der Verzicht auf Ruhe und Erholung wird dafür in Kauf genommen. Gerade die Landeshauptstädte und ihre unmittelbare Umgebung profitierten in den letzten beiden Jahrzehnten extrem vom Zuzug. So wuchs zum Beispiel Eisenstadt in den letzten 20 Jahren um ein Drittel an, auch St. Pölten (+18,5 Prozent), Linz (+14,3 Prozent) oder Graz (+26,5 Prozent) entwickelten sich bei den Einwohnerzahlen hervorragend.
