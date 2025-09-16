Rad-Profi leistete bei Notfall im Zug Erste Hilfe

„Mancher Mythos wie ’Besser nichts tun, sonst werde ich verklagt’ hält sich hartnäckig. Diese Sorgen sind unbegründet. Das Einzige, was sicher falsch ist, ist nichts zu tun“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes zum Thema Erste Hilfe. Zumal eine aktuelle Umfrage unter 1.000 Personen zeigt, dass nur 53 Prozent der Befragten glauben, im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.