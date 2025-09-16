Rad-Profi leistete bei Notfall im Zug Erste Hilfe

650 Kinder in Oberösterreich in „neuen“ Familien
World-Tour-Profi Michael Gogl ist zurück im Renngeschehen. Zuvor agierte der Linzer am Weg nach Wien bei einem Notfall im Zug vorbildlich und leistet einem jungen Mann, der offenbar einen Krampfanfall erlitt, Erste Hilfe.
„Mancher Mythos wie ’Besser nichts tun, sonst werde ich verklagt’ hält sich hartnäckig. Diese Sorgen sind unbegründet. Das Einzige, was sicher falsch ist, ist nichts zu tun“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes zum Thema Erste Hilfe. Zumal eine aktuelle Umfrage unter 1.000 Personen zeigt, dass nur 53 Prozent der Befragten glauben, im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.
