Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Video geantwortet

Stadtchef kontert sinnlosem Vandalismus mit Humor

Oberösterreich
16.09.2025 10:00
Die Aufkleber der Sozialistischen Jugend mit dem durchgestrichenen Gesicht des Bürgermeisters ...
Die Aufkleber der Sozialistischen Jugend mit dem durchgestrichenen Gesicht des Bürgermeisters sorgen in Wels für Diskussionen.(Bild: MAZ)

In Anlehnung an die Ö3-Show „Frag das ganze Land“ drehte der Welser Bürgermeister ein Video mit dem Titel „Frag die ganze Stadt“. Er wollte wissen, was die Welser von den Stickern der Sozialistischen Jugend mit seinem durchgestrichenen Gesicht halten. Das Echo war enorm und veranlasste die Spitze der SPÖ zu einer Klarstellung. 

0 Kommentare

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl grinst sich ins Fäustchen! Im Stadtgebiet wurden Aufkleber der Sozialistischen Jugend mit seinem durchgestrichenen Gesicht angebracht. Statt das Opfer zu spielen, veröffentlichte Rabl auf Facebook ein Video in Anlehnung an die Ö3-Show „Frag das ganze Land“ und konsultierte die Öffentlichkeit bezügliche seines „Dilemmas“. „Hängen lassen oder entfernen?“ fragt der blaue Stadtchef die Welser und weist darauf hin, dass einerseits seine Frau das Foto schön finde, andererseits das Entfernen der Aufkleber den Steuerzahler viel Geld koste.

Mehrheit für das Entfernen
„Das Echo war enorm, wir hatten so viele Zugriffe wie nie. Die Mehrheit ist für das Entfernen der Sticker, so wie ich auch. Es ist ein klarer Akt des Vandalismus, nicht jeder kann jede Botschaft im öffentlichen Raum anbringen“, meint Rabl.

SP distanziert sich von Aktion
Ihr Fett bekamen bei den Kommentaren aber auch die SJ und die SPÖ weg. Diese reagierte mit einer Klarstellung. Vizestadtchef Klaus Schinninger: „Die SPÖ Wels distanziert sich klar von den Vorfällen. Vandalismus ist kein politisches Mittel. Wir waren an dieser Aktion in keiner Form beteiligt und verurteilen illegale Methoden – egal, von wem sie ausgehen.“ Die SJ streitet die Aktion ab. „Die Sticker gehören uns. Wer sie geklebt habt, wissen wir nicht. Für mich ist es kein Vandalismus“, so Sekretär Markus Brunner. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.046 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
103.727 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2636 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2117 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Oberösterreich
Mit Video geantwortet
Stadtchef kontert sinnlosem Vandalismus mit Humor
Tötung vorgeworfen
Alle Verfahren gegen Kirchdorfer Arzt eingestellt
In OÖ-Gemeinde
Entscheidung über Google-Rechenzentrum steht bevor
22-Kilometer-Jagd
Polizeiwagen drängte irren Raser von der Straße
Nächtlicher Einsatz
OÖ: Vier Bewohner nach Kellerbrand im Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf