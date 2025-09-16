Stadtchef kontert sinnlosem Vandalismus mit Humor

SP distanziert sich von Aktion

Ihr Fett bekamen bei den Kommentaren aber auch die SJ und die SPÖ weg. Diese reagierte mit einer Klarstellung. Vizestadtchef Klaus Schinninger: „Die SPÖ Wels distanziert sich klar von den Vorfällen. Vandalismus ist kein politisches Mittel. Wir waren an dieser Aktion in keiner Form beteiligt und verurteilen illegale Methoden – egal, von wem sie ausgehen.“ Die SJ streitet die Aktion ab. „Die Sticker gehören uns. Wer sie geklebt habt, wissen wir nicht. Für mich ist es kein Vandalismus“, so Sekretär Markus Brunner.