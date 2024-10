„Glaub es erst, wenn Graf nicht um die Ecke kommt“

Das rot-weiß-rote Skicross-Team wurde in den letzten Wochen von zahlreichen Rücktritten arg dezimiert. Mit Mathias Graf, Robert Winkler und Daniel Traxler stellten so auch gleich drei Weltcup-Athleten ihre Skier in den Keller. Damit werden Startplätze frei, um die auch drei Ländle-Youngstgers kämpfen wollen.