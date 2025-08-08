Zehn fatale Minuten für Bregenz in St. Pölten

Viel besser sollte es aber Atsushi Zaizen in Halbzeit zwei machen. Der Japaner wurde in einem schnellen SW-Konter von Simon Lüchinger auf die Reise geschickt, zog von rechts in die Mitte und schlenzte die Kugel ins lange Kreuz. Doch der Jubel währte nur kurz. Nur zwei Minuten später behinderte Mittelfeldmann Johannes Schriebl seinen Gegenspieler bei einem Freistoß zu offensichtlich, Marco Stendera verwertete den fälligen Penalty. Nur wenig später kassierte der Ländle-Klub das 1:2 nach einer Ecke. Kurz darauf lenkte Verteidiger Dragan Marceta den Ball zum 1:3 ins eigene Tor, wieder nach einer Ecke. Bregenz war geschockt. Ein weiterer schneller Gegentreffer folgte, die Partie war endgültig entschieden.