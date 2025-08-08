Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:4-Niederlage

Zehn fatale Minuten für Bregenz in St. Pölten

Vorarlberg
08.08.2025 20:19
Bregenz musste sich starken St. Pöltnern geschlagen geben.
Bregenz musste sich starken St. Pöltnern geschlagen geben.(Bild: GEPA)

Die Bregenzer starteten stark in St. Pölten, hatten aber in der zweiten Halbzeit einen verhängnisvollen Filmriss. Drei Gegentore in nur zehn Minuten entschieden die Partie zu Gunsten der starken Hausherren.

0 Kommentare

Die Festspielstädter traten mutig bei den stark in die Saison gestarteten Niederösterreicher auf. Kamen aber am Ende unter die Räder. In Halbzeit eins blieben die Chancen noch Mangelware – Nicolas Rossi verzog seinen Schuss (26.), Levan Eloshvilis Abschluss aus guter Position war zu schwach (31.).

Viel besser sollte es aber Atsushi Zaizen in Halbzeit zwei machen. Der Japaner wurde in einem schnellen SW-Konter von Simon Lüchinger auf die Reise geschickt, zog von rechts in die Mitte und schlenzte die Kugel ins lange Kreuz. Doch der Jubel währte nur kurz. Nur zwei Minuten später behinderte Mittelfeldmann Johannes Schriebl seinen Gegenspieler bei einem Freistoß zu offensichtlich, Marco Stendera verwertete den fälligen Penalty. Nur wenig später kassierte der Ländle-Klub das 1:2 nach einer Ecke. Kurz darauf lenkte Verteidiger Dragan Marceta den Ball zum 1:3 ins eigene Tor, wieder nach einer Ecke. Bregenz war geschockt. Ein weiterer schneller Gegentreffer folgte, die Partie war endgültig entschieden.

Atsushi Zaizen hatte mit einem sehenwerten Schlenzer zum 1:0 getroffen, in der Schlussphase ...
Atsushi Zaizen hatte mit einem sehenwerten Schlenzer zum 1:0 getroffen, in der Schlussphase legte er per Kopf ein zweites Tor nach.(Bild: GEPA)

Zaizen mit tadelloser Leistung
In der Endphase stellte Zaizen nach einem Tartarotti-Freistoß per Kopf mit seinem zweiten Tor auf 2:4, der Japaner zeigte eine starke Leistung.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
17° / 28°
Symbol wolkenlos
Bludenz
17° / 31°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
17° / 31°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
17° / 31°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
214.885 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
181.190 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
135.991 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1172 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
817 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Vorarlberg
Rodionov wartet
Schwärzler revanchiert sich und ist im Halbfinale
2:4-Niederlage
Zehn fatale Minuten für Bregenz in St. Pölten
Bitteres Ausscheiden
Hintereggers heroischer Kampf blieb unbelohnt
„Wahnsinniges Match“
Lilli Tagger siegt souverän! Nun wartet Grabher
Hohe Durchfallquote
Führerscheinprüflinge systematisch abgezockt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf