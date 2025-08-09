Syrer schleuste Migranten nach Deutschland ein

Die deutsche Bundespolizei hat in Lindau jüngst vier Migranten geschnappt, die illegal mit dem Zug von Vorarlberg nach Deutschland einreisen wollten. Auch der mutmaßliche Schleuser konnte verhaftet werden.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagvormittag: Aufgrund einer Verdachtsmeldung aus Bregenz kontrollierte eine Streife der Bundespolizei Lindau am Bahnhof Reutin vier Migranten – ein 21-jähriger Jordanier, ein 40-jähriger Syrer sowie zwei Palästinenser im Alter von 21 und 25 Jahren –, die mit dem Zug von Vorarlberg nach Deutschland eingereist waren. Die vier Männer hatten keine Ausweispapiere bei sich, folglich wurde sie festgenommen. Im Zuge der Amtshandlung ist auch ein 32-jähriger Syrer, der allein zu reisen schien, kontrolliert worden – dieser verfügte über österreichische Flüchtlingspapiere und durfte zunächst weiterreisen.
Im Zuge der anschließenden Vernehmungen stellte sich allerdings heraus, dass der Syrer die Gruppe begleitet und den Ticketkauf organisiert hatte. Diesen Service ließ er sich gut bezahlen, die vier Migranten mussten für die Schleusung mehrere tausend Euro berappen. Dank der schnellen Reaktion der Bundespolizei München konnte der Syrer bereits kurz darauf gefasst werden. Er erhielt eine Anzeige wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden seine Handys sichergestellt, anschließend ist er vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen laufen, dabei steht ein mögliches Schleusernetzwerk im Fokus. Die vier Migranten mussten ebenfalls ihre Mobiltelefone abgeben, danach wurden sie nach Österreich zurückgewiesen.
