Syrer schleuste Migranten nach Deutschland ein

Im Zuge der anschließenden Vernehmungen stellte sich allerdings heraus, dass der Syrer die Gruppe begleitet und den Ticketkauf organisiert hatte. Diesen Service ließ er sich gut bezahlen, die vier Migranten mussten für die Schleusung mehrere tausend Euro berappen. Dank der schnellen Reaktion der Bundespolizei München konnte der Syrer bereits kurz darauf gefasst werden. Er erhielt eine Anzeige wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden seine Handys sichergestellt, anschließend ist er vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen laufen, dabei steht ein mögliches Schleusernetzwerk im Fokus. Die vier Migranten mussten ebenfalls ihre Mobiltelefone abgeben, danach wurden sie nach Österreich zurückgewiesen.