Bitter Aus in Wolfurt

Hintereggers heroischer Kampf blieb unbelohnt

Vorarlberg
08.08.2025 19:11
Sarah Hinteregger (r.) und Laura Rieger sind nach dem ersten Tag in Wolfurt raus.
Sarah Hinteregger (r.) und Laura Rieger sind nach dem ersten Tag in Wolfurt raus.

Bitter! Lokalmatadorin Sarah Hinteregger und ihre Tiroler Partnerin Laura Rieger sind bei der Wolfurttrophy nach Tag eins raus! Und das, obwohl das Duo nach überstandener Qualifikation im ersten Spiel eine bärenstarke Leistung bot, die sehr viel Hoffnung machte.

„Das war sicher eines der besten Matches, das wir jemals zusammen gespielt haben“, sagte Sarah Hinteregger, nachdem sie mit Laura Rieger in der ersten Partie in Pool D der Wolfurttrophy gegen die an vier gesetzten Steirerinnen Wiesmeyr/Bisanz nach packendem Fight 21:16, 18:21, 7:15 verloren hatten. „Schade, im zweiten Satz wäre definitiv mehr möglich gewesen.“

Lokalmatadorin Sarah Hinteregger war begeistert von der Stimmung in der Beacharena an der Ach.
Lokalmatadorin Sarah Hinteregger war begeistert von der Stimmung in der Beacharena an der Ach.
Das Duell mit den Steirerinnen Wiesmeyr/Bisanz war an Dramatik lange Zeit nicht zu überbieten.
Das Duell mit den Steirerinnen Wiesmeyr/Bisanz war an Dramatik lange Zeit nicht zu überbieten.
Am Ende blieb der Kampf aber unbelohnt und für Hinteregger ist die Wolfurttrophy nach der ...
Am Ende blieb der Kampf aber unbelohnt und für Hinteregger ist die Wolfurttrophy nach der Poolphase vorbei.

Verpasste Chance machte dennoch Hoffnung
Ein Spiel, das der 22-jährigen Wolfurter Lokalmatadorin – die sich mit ihrer Partnerin am Donnerstag noch durch die Quali hatte kämpfen müssen – allerdings viel Hoffnung machte, es trotzdem eine Runde weiter zu schaffen. „Wenn wir erneut so ein Spiel zeigen, ist auf jeden Fall alles für uns möglich“, blickte die Studentin optimistisch auf das zweite Pool-Spiel, in dem es auf dem Center Court gegen die Kärntnerinnen Alisa Boyd und Jana Zierler ging.

Trophyfieber weicht Ernüchterung 
Allerdings klappte es gegen die beiden 19-Jährigen – die mit einer Wildcard in den Hauptbewerb gerutscht waren – dann bei weitem nicht mehr so, wie noch in der ersten Partie. Die Tatsache, dass sie zu Wochenbeginn noch fiebrig war, wollte Sarah nicht als Ausrede gelten lassen, aber: „Ideal war die Vorbereitung sicher nicht.“

Dominik Prugg gab sein Wolfurttrophy-Debüt.
Dominik Prugg gab sein Wolfurttrophy-Debüt.
Für den 20-Jährigen ging mit der geschafften Quali ein Lebenstraum in Erfüllung.
Für den 20-Jährigen ging mit der geschafften Quali ein Lebenstraum in Erfüllung.
Trotz zweier Niederlagen in der Poolphase ließ er mehrfach sein Talent aufblitzen.
Trotz zweier Niederlagen in der Poolphase ließ er mehrfach sein Talent aufblitzen.

Altacher Youngster mit Zukunftspotenzial und klarem Ziel
Ein großer Sieger – trotz zweier Niederlagen in der Poolphase und dem damit verbundenen Out – war Dominik Prugg. Gemeinsam mit seinem Wiener Partner Jakob Kurzmann hatte der Altacher sensationell die Quali überstanden. „Wahrscheinlich habe ich mich noch nie über etwas so gefreut, wie den Einzug in den Hauptbewerb“, verriet der 20-Jährige, der ab September in Innsbruck studiert und das norwegische Top-Duo Mol/Sorum zum Vorbild hat. „Damit ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Mein sportliches Lebensziel wäre hier das Turnier zu gewinnen.“ Eine Ansage für die kommenden Jahre...

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
