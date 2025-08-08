Hintereggers heroischer Kampf blieb unbelohnt

Altacher Youngster mit Zukunftspotenzial und klarem Ziel

Ein großer Sieger – trotz zweier Niederlagen in der Poolphase und dem damit verbundenen Out – war Dominik Prugg. Gemeinsam mit seinem Wiener Partner Jakob Kurzmann hatte der Altacher sensationell die Quali überstanden. „Wahrscheinlich habe ich mich noch nie über etwas so gefreut, wie den Einzug in den Hauptbewerb“, verriet der 20-Jährige, der ab September in Innsbruck studiert und das norwegische Top-Duo Mol/Sorum zum Vorbild hat. „Damit ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Mein sportliches Lebensziel wäre hier das Turnier zu gewinnen.“ Eine Ansage für die kommenden Jahre...