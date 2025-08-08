Hintereggers heroischer Kampf blieb unbelohnt

Bitter! Lokalmatadorin Sarah Hinteregger und ihre Tiroler Partnerin Laura Rieger sind bei der Wolfurttrophy nach Tag eins raus! Und das, obwohl das Duo nach überstandener Qualifikation im ersten Spiel eine bärenstarke Leistung bot, die sehr viel Hoffnung machte.
„Das war sicher eines der besten Matches, das wir jemals zusammen gespielt haben“, sagte Sarah Hinteregger, nachdem sie mit Laura Rieger in der ersten Partie in Pool D der Wolfurttrophy gegen die an vier gesetzten Steirerinnen Wiesmeyr/Bisanz nach packendem Fight 21:16, 18:21, 7:15 verloren hatten. „Schade, im zweiten Satz wäre definitiv mehr möglich gewesen.“
Verpasste Chance machte dennoch Hoffnung
Ein Spiel, das der 22-jährigen Wolfurter Lokalmatadorin – die sich mit ihrer Partnerin am Donnerstag noch durch die Quali hatte kämpfen müssen – allerdings viel Hoffnung machte, es trotzdem eine Runde weiter zu schaffen. „Wenn wir erneut so ein Spiel zeigen, ist auf jeden Fall alles für uns möglich“, blickte die Studentin optimistisch auf das zweite Pool-Spiel, in dem es auf dem Center Court gegen die Kärntnerinnen Alisa Boyd und Jana Zierler ging.
Trophyfieber weicht Ernüchterung
Allerdings klappte es gegen die beiden 19-Jährigen – die mit einer Wildcard in den Hauptbewerb gerutscht waren – dann bei weitem nicht mehr so, wie noch in der ersten Partie. Die Tatsache, dass sie zu Wochenbeginn noch fiebrig war, wollte Sarah nicht als Ausrede gelten lassen, aber: „Ideal war die Vorbereitung sicher nicht.“
Altacher Youngster mit Zukunftspotenzial und klarem Ziel
Ein großer Sieger – trotz zweier Niederlagen in der Poolphase und dem damit verbundenen Out – war Dominik Prugg. Gemeinsam mit seinem Wiener Partner Jakob Kurzmann hatte der Altacher sensationell die Quali überstanden. „Wahrscheinlich habe ich mich noch nie über etwas so gefreut, wie den Einzug in den Hauptbewerb“, verriet der 20-Jährige, der ab September in Innsbruck studiert und das norwegische Top-Duo Mol/Sorum zum Vorbild hat. „Damit ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Mein sportliches Lebensziel wäre hier das Turnier zu gewinnen.“ Eine Ansage für die kommenden Jahre...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.