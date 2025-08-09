19-jähriger Brutalo prügelte sich durch Dornbirn

Um kurz vor 19 Uhr wurde die Polizei in Dornbirner Jahngasse gerufen, nachdem dort ein junger Mann wahllos auf Passanten eingeschlagen und diese bespuckt hatte. Unter anderem wurde ein Bub vom Brutalo aus heiterem Himmel getreten, er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Auch Gegenstände, etwa ein Fahrrad, waren vor dem Randalierer nicht sicher.