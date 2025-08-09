19-jähriger Brutalo prügelte sich durch Dornbirn

Seine Aggressionen freien Lauf gelassen hat am Freitagabend ein 19-jähriger Vorarlberger in Dornbirn. Der Bursche attackierte völlig grundlos eine Reihe von Passanten, schlug auf diese ein und bespuckte sie.
Um kurz vor 19 Uhr wurde die Polizei in Dornbirner Jahngasse gerufen, nachdem dort ein junger Mann wahllos auf Passanten eingeschlagen und diese bespuckt hatte. Unter anderem wurde ein Bub vom Brutalo aus heiterem Himmel getreten, er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Auch Gegenstände, etwa ein Fahrrad, waren vor dem Randalierer nicht sicher.
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Aufgrund der zahlreichen Zeugenaussagen konnten die Beamten aber sehr rasch einen 19-jährigen österreichischen Staatsbürger als Tatverdächtigen ausforschen. Anhand eines vorgelegten Lichtbildes wurde er von mehreren Zeugen eindeutig identifiziert.
Unbekanntes Opfer gesucht
Um den Fall restlos aufzuklären, ersucht die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Der Appell richtet sich vor allem an ein bislang noch unbekanntes männliches Opfer, das zur Tatzeit mit einer roten kurzen Hose und einem weißen Oberteil bekleidet war – dieses möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Dornbirn (+43 59133 8140 100) melden.
