Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attacken in Serie

19-jähriger Brutalo prügelte sich durch Dornbirn

Chronik
09.08.2025 13:11
Die Stadtpolizei Dornbirn hatte den Tatverdächtigen schnell ausgeforscht.
Die Stadtpolizei Dornbirn hatte den Tatverdächtigen schnell ausgeforscht.(Bild: Mathis Fotografie)

Seine Aggressionen freien Lauf gelassen hat am Freitagabend ein 19-jähriger Vorarlberger in Dornbirn. Der Bursche attackierte völlig grundlos eine Reihe von Passanten, schlug auf diese ein und bespuckte sie. 

0 Kommentare

Um kurz vor 19 Uhr wurde die Polizei in Dornbirner Jahngasse gerufen, nachdem dort ein junger Mann wahllos auf Passanten eingeschlagen und diese bespuckt hatte. Unter anderem wurde ein Bub vom Brutalo aus heiterem Himmel getreten, er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Auch Gegenstände, etwa ein Fahrrad, waren vor dem Randalierer nicht sicher.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Aufgrund der zahlreichen Zeugenaussagen konnten die Beamten aber sehr rasch einen 19-jährigen österreichischen Staatsbürger als Tatverdächtigen ausforschen. Anhand eines vorgelegten Lichtbildes wurde er von mehreren Zeugen eindeutig identifiziert.

Unbekanntes Opfer gesucht
Um den Fall restlos aufzuklären, ersucht die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Der Appell richtet sich vor allem an ein bislang noch unbekanntes männliches Opfer, das zur Tatzeit mit einer roten kurzen Hose und einem weißen Oberteil bekleidet war  – dieses möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Dornbirn (+43 59133 8140 100) melden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
17° / 29°
Symbol wolkenlos
Bludenz
17° / 33°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
18° / 31°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
18° / 32°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
217.022 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
199.527 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
140.493 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1485 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1244 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1215 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Chronik
Attacken in Serie
19-jähriger Brutalo prügelte sich durch Dornbirn
In Wohnung verbrannt
Zweiter Feuertod binnen weniger Tage in Vorarlberg
Einsatz in Lindau
Syrer schleuste Migranten nach Deutschland ein
Kritik an Reformplan
SPÖ will „1450“-Hotline in alter Form bewahren
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Führt uns Künstliche Intelligenz in den Untergang?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf