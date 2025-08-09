SPÖ will „1450“-Hotline in alter Form bewahren

Leiter befürchtet hohe Kosten

Mario Leiter, Chef der Ländle-SPÖ, sieht in diesem Vorhaben die Gefährdung eines gut etablierten Systems: „Ohne nachvollziehbare Gründe“ soll dieses nun zerschlagen und „völlig neu aufgestellt werden“, meint er. Das, so Leiters Argumentation, könne nur Geld kosten. Angesichts des rigiden Sparkurses des Landes kann er den Plänen nichts abgewinnen. Er befürchtet neben dem strukturellen Umbau auch einen neuen Standort – bisher war die Hotline in Feldkirch beheimatet. Dafür dürften keine „Unsummen“ ausgegeben werden.