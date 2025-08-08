Fußgängerin von Moped gerammt und liegengelassen

Die Sache ereignete sich schon am 25. Juli in der Gemeinde Batschuns, wie die Exekutive erst jetzt berichtet: Eine 58-jährige Frau ging entlang einer Straße in Richtung Zwischenwasser, als sich von hinten ein Moped näherte. Aus bislang ungeklärter Ursache rammte der Lenker die Frau, die durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert wurde. Auch der Lenker kam zu Sturz, rappelte sich aber wieder hoch, setzte sich auf das Moped und fuhr einfach davon, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern.