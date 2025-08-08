Vorteilswelt
Schwer verletzt

Fußgängerin von Moped gerammt und liegengelassen

Vorarlberg
08.08.2025 13:30
Heli-Einsatz in Bascthuns.
Heli-Einsatz in Bascthuns.(Bild: P. Huber)

Rücksichtsloser gehts kaum: Eine 58 Jahre alte Frau wurde in Vorarlberg von einem Mopedfahrer niedergefahren und nach dem Sturz einfach sich selbst überlassen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, die Polizei sucht nun nach dem Lenker.  

0 Kommentare

Die Sache ereignete sich schon am 25. Juli in der Gemeinde Batschuns, wie die Exekutive erst jetzt berichtet:  Eine 58-jährige Frau ging entlang einer Straße in Richtung Zwischenwasser, als sich von hinten ein Moped näherte. Aus bislang ungeklärter Ursache rammte der Lenker die Frau, die durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert wurde.  Auch der Lenker kam zu Sturz, rappelte sich aber wieder hoch, setzte sich auf das Moped und fuhr einfach davon, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. 

Eine Frau, die den Unfall beobachtet hat, eilte zu der Verletzten und leistete Erste Hilfe. Anschließend musste die 58-Jährige wegen ihrer schweren Kopfverletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den Lenker oder die Lenkerin (Geschlecht unbekannt) aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Rankweil  in Verbindung setzen.  

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
