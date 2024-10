ÖSV-Skicrosser fährt jetzt mit Hirscher-Schuhen

War der 23-Jährige in der ersten Saison noch mit einem Head-Gesamtpaket unterwegs, setzte er im Winter 2022/23 auf Augment-Skier und Schuhe von Lange. Im Februar 2024 holte er in Dalbello-Schuhen mit Rang 14 auf der Reiteralm sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis, das er jetzt in Augment-Boots – die erstmals im Austria Skipool vertreten sind – übertrumpfen will.