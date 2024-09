Der „Ski-Hulk“ zieht einen finalen Schlussstrich

Und jetzt, knapp zwei Jahre später ist dieses Feuer, dass damals so lichterloh in Graf brannte, erloschen, der Spaß vergangen? „Nein, der Spaß am Skicross ist immer noch da. Ich liebe das Sommertraining – auch wenn man sich das nur schwer vorstellen kann“, sagt Mathias schmunzelnd, um gleich wieder ernst zu werden. „Es haben sich in den letzten zwei Jahren aber einige Sachen angehäuft, die für mich einfach nicht okay waren. Das sind teaminterne Dinge, aber auch Entscheidungen der FIS bei Rennen. Für mich ist es immer noch eine Frechheit, dass wir diesen Februar auf der Reiteralm – wo sich Sonja Gigler dann das Kreuzband gerissen und ich mir den Rücken verletzt habe – bei widrigsten Bedingungen runtergeschickt wurden.“