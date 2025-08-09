Arbeiten bis siebzig?

In Deutschland, aber auch in Österreich, ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Menschen künftig mehr und länger arbeiten müssen. „Krone“-Kolumnist Robert Schneider hat dazu eine klare Meinung.
„Wir müssen mehr und länger arbeiten“, sagte unlängst die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in einem Interview mit der FAZ. Die sozialen Sicherungssysteme seien schon jetzt überlastet, meinte sie und wurde deutlich: „Die Kombination aus Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben machen den Faktor Arbeit in Deutschland auf Dauer nicht mehr wettbewerbsfähig.“
Für Österreich, das an Deutschlands Tropf hängt, gilt in etwa das Gleiche. Aber wer muss länger arbeiten? Natürlich die so arg gescholtenen Babyboomer, also genau jene geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen. Sorry, liebe Boomer, aber nur ihr könnt den extremen Mangel an Arbeitskräften kompensieren, indem ihr ein paar Jährchen länger hackelt. Hackeln dürft! Ihr wollt doch bestimmt nicht zum alten Eisen gehören. Oder doch?
Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) stellt die Frage gegenüber der ARD sehr präzise: „Wer macht eigentlich die Arbeit, wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen und die jungen Jahrgänge, die nachrücken, diese Lücke nicht mehr füllen können?“ Aber da hat der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schon einen genialen Vorschlag bereit: „Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, bekommt zusätzlich zur Rente sein Gehalt von 2000 Euro pro Monat steuerfrei. Die Aktivrente kommt.“
Ich sehe also in Zukunft siebzigjährige Dachdecker die Dächer unserer Häuser sanieren, siebzigjährige Zimmermänner die schweren Pfetten hochwuchten und siebzigjährige Kranführer und Baggerfahrer? Wie wäre es drum, würde zur Abwechslung an anderer Stelle Ursachenforschung betrieben, nämlich am Fehlen von Arbeitskräften jüngerer Jahrgänge?
