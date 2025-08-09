Arbeiten bis siebzig?

Für Österreich, das an Deutschlands Tropf hängt, gilt in etwa das Gleiche. Aber wer muss länger arbeiten? Natürlich die so arg gescholtenen Babyboomer, also genau jene geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen. Sorry, liebe Boomer, aber nur ihr könnt den extremen Mangel an Arbeitskräften kompensieren, indem ihr ein paar Jährchen länger hackelt. Hackeln dürft! Ihr wollt doch bestimmt nicht zum alten Eisen gehören. Oder doch?