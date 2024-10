Rot-blauer Kampf um Wiener Gemeindebauten

Von „Nicht mehr auszuhalten“ bis „Ich lebe gerne hier“ – die Zufriedenheit in den Gemeindebauten in Wien ist genau so gespalten wie die Wahlergebnisse bei der Nationalratswahl. Dabei gelten die Gemeindebauten seit jeher als Herzstück der sozialdemokratischen Stadtpolitik in Wien. Aber die Wahl hat gezeigt: In vielen Siedlungen nimmt die Zahl der FPÖ-Wähler zu. Aber wieso ist das so?