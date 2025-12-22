Hier ist auch in den Weihnachtsferien viel los

Mit dem Heiligen Abend starten die Ferien. Wie die Kinder beschäftigen, die zwei Wochen lang freihaben? Bis zum 6. Jänner steht ein abwechslungsreiches und leistbares Ferienprogramm in der ganzen Stadt offen. Ein Überblick.
Forschen im Labor, Naturerkundungen im Wienerwald oder eine Schnupper-Reitstunde und kreatives Gestalten im Atelier – das WienXTRA-Ferienspiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, neue Hobbys auszuprobieren, künstlerische Talente zu entdecken und spannende Erlebnisse zu sammeln.
Um die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen, kann man beim Theaterstück Pinocchio Abenteuer mit der sprechenden Holzpuppe erleben. Start ist am 24. Dezember um 11 Uhr im Dschungel Wien im MuseumsQuartier. Anmeldung erforderlich unter www.dschungelwien.at, Tickets um 6 Euro.
Wie funktioniert eigentlich ein Kraftwerk? Das erfahren Kinder ab 8 Jahren am 25. und 26. Dezember um 14 Uhr im Kraftwerk Freudenau. Anmeldung per Mail an stromhaus@verbund.com, Kinder zahlen 3,90 Euro.
Am 29. Dezember führt eine spannende und kostenlose Rätselrallye durch das Rathaus. Gestartet wird um 9.30 Uhr. Weitere Termine am 30.12. und 5. Jänner.
Sein eigenes Brettspiel erstellt man am 30. Dezember in der WienXTRA-Spielbox (8., Albertgasse 35) um 9.30 Uhr. Gratis, Anmeldung auf der Ferienspiel-Homepage.
Bei „Ramba Zamba“ wird das Rathaus von 3. bis 5. Jänner von jeweils 14 bis 19 Uhr zur Spiel- und Erlebniswelt – mit Theater, Zauberei, Musik, Tanz und Clownerie. Außerdem gibt es Recyclingbasteln und eine Bewegungsstation. Der Eintritt ist frei!
Zusätzlich warten weitere zahlreiche (kostenlose) Abenteuer in den Ferien. Alle Infos: www.ferienspiel.at
