Hier ist auch in den Weihnachtsferien viel los

Bei „Ramba Zamba“ wird das Rathaus von 3. bis 5. Jänner von jeweils 14 bis 19 Uhr zur Spiel- und Erlebniswelt – mit Theater, Zauberei, Musik, Tanz und Clownerie. Außerdem gibt es Recyclingbasteln und eine Bewegungsstation. Der Eintritt ist frei!