Gemeinden machen mobil: Neues Wahlsystem soll her

Politologin: Mit Testläufen starten

Natürlich könne man E-Voting nicht flächendeckend in den nächsten fünf Jahren einführen, meinte Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Aber man könne mit Testläufen starten, wie es etwa in der Schweiz in manchen Kantonen gemacht werde. Dort könne dies freiwillig erprobt werden – begrenzt auf bestimmte Gemeinden bzw. eine bestimmte Anzahl an Stimmen oder bestimmte Gruppen wie etwa im Ausland lebende Wahlberechtigte. Wichtiger Vorteil des E-Votings auch: Man könne seine Entscheidung – anders als bei der bereits abgeschickten Wahlkarte – bis zum Wahltag auch revidieren.