Salzburg: Post verschlampte hunderte Wahl-Briefe

„Langsam wird die Zeit knapp, was soll das Ganze?“ Wolfgang Stark fühlt sich gepflanzt. Seit Wochen wartet der Salzburger auf seine amtliche Wahlinformation. Mit dem Schreiben könnte er eine Wahlkarte für den Urnengang am 29. September beantragen. „Ich bin zur Nationalratswahl in Graz. Ich will gerne meine Stimme abgeben, aber man tut irgendwie alles dafür, dass das auch ja nicht klappt“, sagt der 75-Jährige.