Chaos und Probleme ohne Ende mit den Wahlkarten

Immer mehr Anträge

Chefin der Landeswahlbehörde in Oberösterreich, Magdalena Bigonski, bestätigte in einem Interview mit der „Krone“ mehrere Probleme. „Eine große Herausforderung für die Gemeinden ist die Zunahme der Wahlkarten. Das ist organisatorisch aufwendig und früher sicher nicht in dem Ausmaß der Fall gewesen. Das größte Thema sind Wahlkarten, die nicht zugestellt werden – das liegt aber außerhalb unserer Kontrolle“, sagt sie. Zur Veranschaulichung: In Vorchdorf, wo die Karte von Johann O. nicht auftauchte, haben 760 Wahlberechtigte um eine Wahlkarte angesucht. Insgesamt dürfen dort rund 5900 Menschen wählen. Und in Ried, wo es rund 8000 Wahlberechtigte gibt, sind es fast 2000 Menschen, die per Briefwahl entscheiden wollen.