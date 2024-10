UEFA lässt Klagenfurter Stadion-Namen überdecken

Violetter Superstart in die Bundesliga! So gut stand Austria Klagenfurt nach sieben gespielten Partien noch nie da: Mit stolzen elf Punkten am Konto hat man sogar einen mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Und damit sogar je drei mehr als 2022/23 und 2021/22! Bekanntlich stand man in den ersten drei Topliga-Jahren am Ende stets in den Top 6.