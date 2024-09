Sturm Graz spielt jetzt doch nicht in Klagenfurt!

Die Sportanlage des ASK im Klagenfurter Stadtteil Fischl ist wohl „für die Fisch“ – zumindest denkt wohl Sturm Graz so! Denn der Bundesliga-Meister wollte die Youth League, also die Mini-Champions-League für U19-Teams, hier austragen. Alles war fix, die UEFA stimmte zu – aber auch Krähen sind schuld daran, dass das Flutlicht seit mehr als einem Jahrzehnt nicht funktioniert. Jetzt muss Sturm, das laut Bestimmungen in Kärnten spielen muss, ausweichen. . .