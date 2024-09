Austria-Klagenfurt-Talent droht die Abschiebung

Die Superserie hält an! Zum 15. Mal in Folge bleibt Spittal zuhause in der Kärntner Liga ungeschlagen. Obwohl man mit dem 1:1 gegen St. Jakob/Ros. alles andere als zufrieden war. „Wir haben viele Chancen liegen lassen. Das Ergebnis ist enttäuschend“, seufzte Spittal-Coach Philipp Dabringer. Vor allem, weil man ab Minute 65 – nach der Roten Karte für Florian Rappitsch wegen Torraubs – in Überzahl agiert und Spittal-Ass Matteo Revelant zehn Minuten vorm Ende auch noch einen Elfer übers Tor gejagt hatte.