Zu unpopulär: Worüber Parteichefs lieber schweigen

Nenn es niemals Sparpaket! Zu kompliziert, zu unpopulär, zu riskant: In jedem Wahlkampf meiden Spitzenkandidaten bestimmte Themen oder umfahren sie im großen Bogen. So auch in diesem Wahlkampf. Die „Krone“ präsentiert fünf Themen, die unter den Teppich gekehrt wurden.