Kritik an Musk-Nominierung für Menschenrechtspreis

„Inakzeptable Nominierung“

„Diese inakzeptable Nominierung ist nicht nur ein Affront gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Tesla und gegen alle, die sich für bessere Arbeitsbedingungen im Konzern engagieren“, betont Katzian. „Die extreme Rechte hat wieder einmal gezeigt, dass sie sich immer auf die Seite der Chefs und nicht auf die der Arbeitnehmenden stellen wird“, so auch EGB-Generalsekretärin Esther Lynch in einer Aussendung. Musk war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, als er eine romantische Beziehung zu Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dementierte. Er zeigte zuvor bereits Sympathien für die rechte Regierung in Italien.