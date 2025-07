Salzburg kennt seinen möglichen CL-Quali-Gegner

Brügge wäre ein harter Brocken

Sollten die Bullen sich durchsetzen, wartet in der dritten Runde der Traditionsverein aus Brügge. Der belgische Vizemeister war in der vergangenen Saison ebenso in der Königsklasse vertreten, wie die Salzburger. Brügge schaffte es aber am Ende knapp in die K.o.-Phase, wo man sich schließlich überraschend gegen Atalanta Bergamo durchsetzte. Im Achtelfinale war dann gegen Aston Villa Endstation.