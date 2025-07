Israels Armee bombardiert Süden Syriens wieder

Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Israels Militär teilte mit, die Aussagen prüfen zu wollen. Seit dem Ausbruch von Kämpfen in Syrien zwischen ethnischen und religiösen Gruppen hat Israels Militär mehrfach Ziele in Sweida im Süden und in der Hauptstadt Damaskus bombardiert. Damit soll die Minderheit der Drusinnen und Drusen unterstützt werden.