Schlägt Barca ausgerechnet bei Erzrivale Real zu?

Laut einem Bericht des brasilianischen Portals „UOL“ sollen die Katalanen bereits über ihre Fühler ausgestreckt und ihr Interesse am brasilianischen Offensivmann hinterlegt haben. Offizielle Gespräche gibt es zwar noch nicht – doch intern, so heißt es, taucht der Name Rodrygo immer häufiger auf, je länger die Suche nach einem linken Flügelspieler stockt.