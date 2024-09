Fast hundert Tote bei Angriffen im Libanon

Seit Montag sind mehr als 700 Menschen bei israelischen Luftangriffen im Libanon ums Leben gekommen. Zehntausende suchen Zuflucht in Notunterkünften. Viele von ihnen flüchten in das benachbarte Syrien und damit in ein Bürgerkriegsland, in dem Menschen Festnahme und Verschleppung drohen.