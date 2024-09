Israel droht jetzt offiziell mit Bodenoffensive

Sorge vor neuem Gaza

Am Mittwoch wollte sich der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Libanon befassen. An der Sitzung um 18 Uhr Ortszeit (Donnerstag 0 Uhr MESZ) wollte auch UNO-Generalsekretär António Guterres teilnehmen. Er hatte am Dienstag zum Auftakt der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York gewarnt, es müsse alles getan werden, „um zu verhindern, dass der Libanon zu einem weiteren Gaza wird“.