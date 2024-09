„Er war meine erste wirkliche Bezugsperson!“

Mit fünf Jahren bekommt Udo Jürgens 1939 im elterlichen Schloss Ottmanach in der Gemeinde Magdalensberg von Mama Käthe und Papa Rudolf sein erstes Instrument geschenkt – eine Mundharmonika. Wohl die Initialzündung für eine musikalische Weltkarriere. Und spätestens als der kleine Udo schließlich drei Jahre später auf seinem eigenen Akkordeon in die Tasten hauen durfte, hatte er sein Glück und seine Bestimmung gefunden. Nach einem Besuch im Stadttheater Klagenfurt 1946 setzt sich der damals Zwölfjährige ans Klavier und überrascht seinen Vater mit seiner ersten Komposition. Was dann im Leben von Udo Jürgens folgte, wurde zu österreichischer Musikgeschichte.