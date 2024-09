Konzertgala für Weltstar: „Udo, das ist Dein Tag!“

Kaiser erinnert etwa daran, dass man seine Kritik an politischen Entwicklungen in Kärnten einst sogar zum Anlass genommen habe, die Rückgabe des Landesordens zu fordern: „Dabei blieb Udo Jürgens mit seinen kritischen Worten aber stets nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Heimat treu.“ Ottmanach trug er trotz seines Weltenbummler-Daseins stets in seinem Herzen. „Er war zeitlebens eng mit seinem Heimatort und bis zu seinem Tod auch mit den Freunden seiner Jugendtage verbunden. Es hat keinen Sommer gegeben, in dem Udo Jürgens nicht seine Heimat besucht hat“, weiß Andreas Scherwitzl, Bürgermeister von Magdalensberg.