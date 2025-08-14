Polizei stoppt stark betrunkene Geisterfahrerin

In der Nacht auf Donnerstag fuhr eine 25-jährige Slowakin mit ihrem Pkw bei der Auffahrt Ossiacher See, in Fahrtrichtung Salzburg, auf die Tauernautobahn A10 auf.

Laut Polizei verließ sie sich auf eine offenbar fehlerhafte Ansage ihres Navigationsgeräts. Statt weiterzufahren, wendete sie im Oswaldibergtunnel und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder aus dem Tunnel.