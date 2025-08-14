Polizei stoppt stark betrunkene Geisterfahrerin

Auf ihr Navigationsgerät hörend, wendete eine 25-Jährige in der Nacht auf Donnerstag im Oswaldibergtunnel in Kärnten und fuhr einfach in die entgegengesetzte Richtung. Die Polizei konnte die stark betrunkene Lenkerin am Ende des Tunnels anhalten.
In der Nacht auf Donnerstag fuhr eine 25-jährige Slowakin mit ihrem Pkw bei der Auffahrt Ossiacher See, in Fahrtrichtung Salzburg, auf die Tauernautobahn A10 auf.
Laut Polizei verließ sie sich auf eine offenbar fehlerhafte Ansage ihres Navigationsgeräts. Statt weiterzufahren, wendete sie im Oswaldibergtunnel und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder aus dem Tunnel.
Polizei stoppte Geisterfahrerin am Tunnelende
„Die Asfinag erkannte sofort das falsch fahrende Fahrzeug und schaltete die Ampel des Tunnels auf Rot“, beschreibt die Polizei den Einsatz. Die Beamten konnten die Falschfahrerin schließlich am Tunnelausgang anhalten, bevor es zu einem Unfall kam. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.
Der durchgeführte Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Der 25-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, sie wird angezeigt.
