Britischer Premier erklärt Spende mit seinem Sohn

Starmer nahm gar so viele Spenden an wie kaum jemand anderes im Unterhaus. Die Summe beträgt 100.000 Pfund (umgerechnet etwa 119.700 Euro). Dabei handelt es sich vor allem um Kleidung, Brillen, VIP-Tickets zu Fußballspielen in der Premier League und für ein Taylor-Swift-Konzert. Der Großteil kam von dem Millionär Waheed Alli, der unter anderem Abgeordnete in seiner Luxusimmobilie in New York übernachten ließ.