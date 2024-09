Porzellan kitten? | Auch ohne Kickl

Es geht auch ohne Kickl. Neuer Seher-Rekord? Gut möglich, dass das Duell Nehammer gegen Kickl bei der Zuschauer-Resonanz die bisherigen, schon vielgesehen ORF-„Konfrontationen“ überflügelt hat auch wenn es – siehe oben – manche Erwartungen nicht erfüllt hat. Die Österreicher scheinen noch nicht genug zu bekommen von den Wahl-Auseinandersetzungen. Die große Elefantenrunde von „Krone“, Puls4 und Puls 24 sowie ATV am Sonntag verfolgten insgesamt 1,1 Millionen Österreicher. Dabei war dieser Elefantenrunde ein (vermeintliches) Zugpferd ferngeblieben: FPÖ-„Volkskanzler“-Kandidat Herbert Kickl wollte sich am Sonntag dem Wahlvolk nicht stellen, während er zum ORF, so sehr er sich am öffentlich-rechtlichen Sender auch stets reibt, brav pilgert. Aber wie der Erfolg der „Krone“-Runde beweist: Es geht auch ohne Kickl. Er überließ dem Quartett Nehammer-Babler-Meinl-Reisinger und Kogler das Spielfeld. So gewann Karl Nehammer die Live-Befragung während der Sendung mit 34 Prozent vor der Überraschungszweiten Beate Meinl-Reisinger. Die Neos-Chefin kam auf 31 Prozent – weil sie unerwartet viel Zustimmung von FPÖ-Sympathisanten bekam. Heiß her ging es rund um die Elefantenrunde auch auf krone.at: Da verfolgten 265.000 Menschen die Diskussion, was fast rekordverdächtige 5000 Mal kommentiert wurde. In den Postings vermissen zwar manche den FPÖ-Chef, andere finden jedoch, dass durch dessen Abwesenheit differenziert und zivilisiert miteinander diskutiert werden konnte. Da möge sich jeder selbst sein Urteil bilden.