Rapper Combs hat Ex-Freundin mit Pfanne beworfen

„Er schlug sie, würgte sie, zerrte sie und schlug ihr auf den Mund“, sagte Dawn Richard vor Gericht in New York. Der Angriff mit der Pfanne habe sich im Jahr 2009 ereignet. Der Rapper sitzt bereits seit Mitte September in Untersuchungshaft und sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber, darunter Sexhandel, organisierte Kriminalität und weiteren Straftaten.