Polcanova bei WM im Doppel- und Mixed-Achtelfinale

Der Wiener gewann gegen den Japaner Kenji Matsudaira, der in der Vergangenheit für Wiener Neustadt spielte, glatt mit 4:0-Sätzen. Im 1/16-Finale wartet nun entweder Lin Yun-Ju aus Taiwan oder der Kroate Tomislav Pucar. Polcanova/Szöcs treffen am Mittwoch im Achtelfinale auf die tschechisch-slowakische Paarung Hana Matelova/Barbora Balazova, gegen die man im Vorjahr bei der EM in Linz im Finale verloren hatte. Noch schwerer wird die Aufgabe im Mixed für Polcanova und Gardos, am Dienstagvormittag sind die topgesetzten Chinesen Kui Man/Lin Shidong die nächsten Gegner.